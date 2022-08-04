Шофер решил присвоить деньги работодателя и сообщил о "преступлении".

В Оренбургской области раскрыта инсценировку разбойного нападения. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 160 УК РФ. Житель города Орск обвиняется в присвоении денежных средств. По предварительным данным от полиции, злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о факте разбоя. Мужчина объяснил, что остановился на автомобильной трассе "Оренбург-Самара" для того, чтобы затянуть крепления на колесе. В это время к нему якобы подъехал неизвестный на белом легковом автомобиле и предложил помощь. В ответ на отказ со стороны шофера он неожиданно ударил оппонента бутылкой по голове. Когда потерпевший лишился сознания, напавший похитил из грузовика более 2,5 миллиона рублей, которые работодатель выдал сотруднику для закупки товара.

Сценическое мастерство продемонстрировал житель Оренбургской области, который решил инсценировать разбойное нападение на самого себя. Спецэффекты в виде разбитой бутылки и крови тоже удались. пресс-служба МВД РФ

По сигналу о помощи немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Находившемуся на месте происшествия водителю с ранением головы медики оказали необходимую помощь. На основании полученных сведений оперативники составили ориентировку. Удалось отследить иномарку белого цвета, которая в момент преступления находилась рядом с местом преступления. Информация о ней была передана коллегам из Башкирии, куда и направлялся предполагаемый хулиган. Транспортное средство было остановлено а дороге "Уфа-Оренбург". В багажнике машины обнаружились похищенные деньги. Водитель и пассажир иномарки переданы сотрудникам местной полиции. В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что разбойное нападение было инсценировкой.

Водитель "Газели", который должен был закупить сухофрукты в Самаре, решил присвоить выданную ему сумму. Он попросил родственника забрать наличные и отвезти в Башкортостан. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемому в присвоении денег избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: МВД Медиа