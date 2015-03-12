В Оренбургской области около 200 человек тушат пожар

Задействовано в ликвидации огня 80 единиц спецтехники.

В Кувандыкском городском округе Оренбургской области увеличили группировку на тушении природного пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Отмечается, что работы по тушению пожара в регионе ведутся круглосуточно.

На месте развернут оперативный штаб. В данный момент к тушению пожара привлечено 198 человек и 80 единиц техники, - говорится в сообщении.

Переход огня в населенные пункты был остановлен. Близлежащие села находятся от природного пожара на безопасном расстоянии.

В ведомстве отметили, что пострадавших в пожаре нет. В округе был введен режим ЧС.

Видео: ГУ МЧС России по Оренбургской области.