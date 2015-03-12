В Оренбургской области около 200 человек тушат пожар

В Кувандыкском городском округе Оренбургской области увеличили группировку на тушении природного пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
Отмечается, что работы по тушению пожара в регионе ведутся круглосуточно.
На месте развернут оперативный штаб. В данный момент к тушению пожара привлечено 198 человек и 80 единиц техники, - говорится в сообщении.
Переход огня в населенные пункты был остановлен. Близлежащие села находятся от природного пожара на безопасном расстоянии.
В ведомстве отметили, что пострадавших в пожаре нет. В округе был введен режим ЧС.
Видео: ГУ МЧС России по Оренбургской области.
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