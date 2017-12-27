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Жестокое убийство в Оренбурге: В автомобиле зарезали бизнесмена и его 7-летнего сына

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В сети появилось видео с места жуткого убийства в Оренбурге.

Сегодня около 9 часов утра, 17 января, в Оренбурге в автомобиле обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 7-летнего сына с ножевыми ранениями.

Около 9 часов 17 января 2018 года во дворе жилых домов  № № 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне автомобиля Тойота Ленд Крузер 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

На место происшествия выехала  следственно-оперативная группа. Следователями СК проведен  тщательный осмотр места происшествия и неотложные следственные действия.  

СУ СК РФ по Оренбургской области

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранительные органы ведут розыск преступников совершивших жестокое убийство. По  делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. 

Видео: YouTube/Ержан Утегулов

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

 
Теги: жесть , новости оренбурга , новости регионов , убийство , убит бизнесмен , убит ребенок
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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