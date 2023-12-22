В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76

В главном зале собралась сотня людей, чтобы попрощаться с погибшими членами экипажа.

В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом самолета Ил-76. Об этом сообщает "РИА Новости".

Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". В главном зале собралась сотня людей, чтобы попрощаться с погибшими членами экипажа. Мероприятие сопровождает рота почетного караула. После церемонии состоится траурный марш.

Напомним, 24 января над Белгородской областью сбили самолет Ил-76, в котором перевозили на обмен 65 украинских пленных. Все находившиеся на борту, включая трех офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли.

Ранее Госдеп отказался комментировать данные об уничтожении Ил-76 при помощи ЗРК Patriot.

Видео: Telegram / РИА Новости