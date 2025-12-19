  1. Главная
Сегодня, 9:32
В Омской области выявили около ста нарушений законодательства в сфере миграции

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проверили 725 объектов проживания и работы мигрантов.

В Омской области за два дня выявили около ста нарушений законодательства в сфере миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проверили 725 объектов проживания и работы мигрантов. В ходе рейдов были выявлены 84 административных правонарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в Кировском округе Омска задержаны двое иностранцев, чей срок пребывания в России истек еще в прошлом году. Их принудительно выдворят из страны. На одной из строек также обнаружены шесть мигрантов, которые работали без разрешений. В еще трех случаях выявили факты фиктивной регистрации.

Ранее мы сообщали, что полиция Северной Осетии уличила лжезастройщика обмане клиентов.

Видео: УМВД по Омской области

