В Омской области при пожаре погибло пять детей

Во время пожара в доме находилось пять детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В Омской области, в селе Седельниково 22 января сгорел частный дом.

Во время пожара в доме находилось пять детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Заявление о пожаре поступило в 13:50 по местному времени. На место пожара прибыло 9 огнеборцев и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 120 кв м.

По словам отца Василия, на втором этаже дома играли 5 его приёмных детей, когда он привез с заправки газовый баллон. Мужчина оставил баллон в кочегарке, в 2-х метрах от горячей печи и вместе с женой ушел в баню. После чего произошел взрыв, от которого обрушилась часть дома. Родители из бани выбежали, но возможности добраться до детей не было. В процессе горения вся конструкция обрушилась в подвальный этаж. Сотрудники МЧС в обломках весь день искали тела детей.

Список погибших детей:

Ира Трофимова (18 лет)

Вася Шеков (16 лет)

Карина Шекова (10 лет)

Лена Кокорина (11 лет)

Анжелика Шекова (6 лет)

Пострадавшая при пожаре мать 1965 года рождения была госпитализирована с 40% ожогами тела. Также 2-м детям удалось спастись.

Видео и фото: Piter.TV