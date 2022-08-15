В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам Великой Отечественной войны

Предварительная причина пожара устанавливается.

В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по области.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа, в районе Нефтяников. Пожар повредил кузов автомобиля на площади пяти квадратных метров. Перед тушением огня отключили электричество, так как автомобиль находился под напряжением.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что более 40 человек погибли в результате пожара в церкви в Египте.

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