До прибытия пожарных из здания на улицу самостоятельно вышли 10 человек.

На пожаре в больнице в Приморье спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Артеме. Поступило сообщение о возгорании кровати в отделении реанимации и интенсивной терапии на 1 этаже в городской больнице. До прибытия пожарных из здания на улицу самостоятельно вышли 10 человек. Никто не пострадал.

Площадь огня составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар. Причину его возникновения установят дознаватели.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили крупный пожар в квартире.

Видео: МЧС России