Из дома самостоятельно эвакуировались порядка 300 жильцов.

В Москве потушили крупный пожар в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 23 июля на улице Молодежная. Поступило сообщение о возгорании квартиры на седьмом этаже. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров.

Из дома самостоятельно эвакуировались порядка 300 жильцов. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли четырех человек из квартиры на восьмом этаже. В тушении пожара участвовали более 150 специалистов и 46 единиц техники, а также вертолет Ка-32.

Ранее мы сообщали, что в Якутию направили самолет Бе-200 для тушения природных пожаров.

Видео: МЧС России