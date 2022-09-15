Его подозревают в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год.

В Омске задержали серийного насильника-форточника. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В опубликованном сообщении отмечается, что 63-летний мужчина был задержан на территории Кировского округа областного центра. Его подозревают в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год. Также сообщается, что задержанный причастен к восьми преступлениям подобного типа.

Также в МВД уточнили, что жертвами мужчины становились женщины и девушки, жившие в квартирах на первых этажах. Кроме того, он уже отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе обвиняемый в резонансном убийстве двух школьниц получил пожизненный срок.

Видео: МВД России