В Омске свежеиспеченный хлеб укладывают на пол

В сети появилось видео от возмущенного очевидца.

В социальных сетях появилось видео из Омска под заголовком "Крик души".

Автор видео утверждает, что данные кадры были сняты на одной из крупнейших хлебопекарен города Омск. Он предположил, что у хлебопеков кончились поддоны для готового хлеба, и сотни буханок свежеиспеченного хлеба уложили прямо на пол. Молодой человек снимать работников не стал, а только хлеб лежащий строгими рядами на полу одного из помещений пекарни.

В социальных сетях под этим видео бурные обсуждения. Многие люди возмущены таким отношением. А некоторые пытаются успокоить собеседников, что бумажку подстелили же, значит есть можно. Ну и нашлось несколько человек, которые написали, чтоб если бы люди знали как производятся колбасы, пельмени и другие продукты широкого потреблен6ия, то наверняка бы умерли с голоду.

Видео: Сергей Скрипаль