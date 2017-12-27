В Омске произошел пожар на складе площадью 300 кв.метров

В сети появилось видео и фотографии с места ЧП.

Сегодня утром, 24 января, в Омске загорелся овощной склад рядом с мебельной фабрикой.

В 7 часов 22 минуты по местному времени на диспетчерский пульт службы спасения поступил сигнал о возгорании в Центральном округе города Омска. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось от МЧС России 52 человека и 12 единиц спецтехники. Пожару был присвоен второй ранг опасности. К данному моменту пожар ликвидирован.

В социальных сетях появилось видео от очевидца. Хоть видео и очень плохого качества, но все же можно увидеть зарево от пожара, которое разливается в темном утреннем небе.

Видео: ВК, Станислав Лецик

Фото: ВК, Инцидент Омск, REGIK55 ОМСК