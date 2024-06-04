По данным следствия, житель Омска оборудовал цех по производству алкогольной продукции.

В Омске перед судом предстанет обвиняемый в незаконном производстве алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Омска оборудовал цех по производству алкогольной продукции, а также скупал контрафактный товар у теневых поставщиков. Оперативники пресекли незаконную деятельность злоумышленника. В ходе обысков полицейские изъяли порядка 13,5 тысячи немаркированных спиртных напитков с этикетками различных производителей, а также свыше 25 тысяч литров спирта. Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА