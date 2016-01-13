В России от лидокаина погибло двое детей и один мужчина

Специалист проверят качество изготавливаемого в стране Лидокаина.

Вечером 31 августа Росздравнадзор заявил об отзыве двух партий лидокаина. Специалисты подозревают, что именно он стал причиной анафилактического шока у пациентов. Эксперты проведут проверку лекарства компаний “Озон” и “Атолл”. Экспертиза нужна, чтобы определить или исключить связь према лидокаина со смертями россиян.

Отзыв партий препарата произошел после гибели 10-летней девочки в апреле 2017 года, которой вкололи лидокаин. Как выяснилось, это был уже третий случай по России, когда пациенты умерли от данного препарата. Еще два смертельных исхода произошли в Самаре и Крыму: 41-летний мужчина и 9-месячный мальчик. С 1 августа продажа лидокаина была прекращена.

Напомним, что лидокаин используется качестве “воды для инъекций”, т.е. он разбавляет “болючие” лекарства.