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В Омске несовершеннолетняя дочь молотком и ножом убила родного отца

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Появились подробности жуткого убийства.

В Омске несовершеннолетняя школьница убила своего родного отца, который воспитывал дочь в одиночку.

Поздно вечером, 12 мая, в квартире по высозву сотрудниками "скорой" был обнаружен труп 55-летнего мужчины с множественными телесными травмами. На место была вызвана полиция. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ходе расследования уголовного дела было установлено, что к убийству причастна 16-летняя дочь убитого мужчины. Подозреваемая задержана. 

По версии следствия, дочь навнесла множественные удары молотком и нождом по отцу. Затем вызвала скорую, объяснив, что отцу плохог, а сама ушла из дома. На допросе школьница объяснила, что с отцом у нее были сложные отношения, они часто ссорились.

В СМИ появилась информация, что отец работал водителем маршрутки и воспитывал дочь один, после того, как умерла жена и страшная дочь. По отзывам соседей мужчина был неконфликтным и мягким. Но после смерти жены начал выпивать. Девочка в переходном возрасте сильно изменилась, и отец отдал ее в реабелитационный центр на несколько месяцев. По возвращению домой девочка совершенно озлобилась.

В настоящее время следователями проверяются показания подозреваемой, устанавливаются обстоятельства преступления, причины конфликта, условия проживания и воспитания подозреваемой.   С места происшествия изъяты орудия преступления, другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

СУ СК РФ по Омской области

Расследование уголовного джела продолжается.

Фото: HUE

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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