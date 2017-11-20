В Омске неизвестные подожгли дорогую иномарку и попали на видео

В сети появилось видео момента поджога.

В минувшие выходные, в районе "Старгород" в Омске ночью сгорел BMW X5. Сейчас в сети появилось видео момента поджога дорогой иномарки.

Поджигателей было двое. На опубликованных кадрах видно, что сначала к машине подошел один из мужчин и положил что-то на капот. Затем к машине подошел второй мужчина и поджег. Причем удалось ему это сделать только со второго раза. Затем машина вспыхнула.

Кому принадлежит машина неизвестно. Поджигатели на данный момент не установлены.

Видео: YouTube/Владимир Войтович (superomsk)