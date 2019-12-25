В Омске машина "скорой" с роженицей опрокинулась после ДТП

Неравнодушный очевидец доставил рожающую женщину на своей машине в роддом.

Ранним утром в Омске в результате ДТП перевернулась "скорая" с рожающей женщиной.

Авария произошла сегодня утром, 13 августа, около половины 6го утра по местному времени. Машина скорой помощи с включенным спецсигналами везла женщину 2002 года рождения со схватками в роддом. Со спешащей "скорой" столкнулась иномарка "Опель Корса". В результате столкновения "скорая" перевернулась на бок.

В ДТП пострадали два медика из "скорой" и роженица. Медиков доставили в больницу, а роженицу доставить до роддома вызвался случайный очевидец ДТП. Он быстро довез рожающую женщину до медицинского учреждения в сопровождении машин ДПС. Ребенку по заверениям медиков ничего не угрожает, у роженицы травмы не опасные.

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Фото:Омск Online