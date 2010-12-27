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В Омске женщину лишили родительских прав, несмотря на ее гибель за полгода до слушания
Сегодня, 10:31
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lesjasap
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В Омске женщину лишили родительских прав, несмотря на ее гибель за полгода до слушания

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Судебные инстанции не смутила смерть женщины до начала слушания.

В марте 2016 года сотрудники отдела по делам детей лишили родительских прав женщину, которая полгода не занималась воспитанием собственного ребенка.  Опеку над мальчиком приняла на себя его 73-летняя бабушка.
 
Только в феврале 2017 года стало известно, что мать ребенка погибла в ДТП в январе 2016 года. Ее личность смогли установить в феврале 2017 года. Получается, на время постановления об отмене родительских прав, женщина уже три месяца как была мертва. 
 
Несмотря на новые факты, суд отказался от пересмотра дела и решил не отменять решение об отмене родительских прав. Бабушка мальчика обратилась в городскую прокуратуру, чтобы доказать нарушения со стороны органов опеки.
 
На данный момент принято заочное решение об отмене постановления о лишении мертвой женщины прав на ребенка. Пресс-службы прокуратуры по Омской области сообщила, что дело закрыто по причине смерти ответчика.
 
Фото: Pixabay.com
Теги: лишение родительских прав , омск , органы опеки , суд
Категории: Новости России

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