В Омске девочка сломала позвоночник во время игры в школе

Это первая жертва опасной игры, которая набирает популярность среди детей.

В Омске 10-летняя девочка сломала позвоночник в школе.

ЧП произошло в одной из школ города Омска на прошлой неделе, 20 февраля. Сообщается, что девочка поступила в больницу с травмой позвоночника в результате падения с высоты собственного роста. У школьницы диагностированы неосложненные компрессионные переломы 3х позвоночников, а также растяжение грудных мышц.

Местные СМИ сообщают, что девочка повредила позвоночник во время опасной игры, которая пришла из Израиля и набирает популярность и в нашей стране. Суть игры "Вызов прыжка" заключается в том, что 3 человека встают в ряд и собираются подпрыгнуть, когда тот, кто в середине подпрыгивают, двое крайних делают ему подсечку.

Неподготовленные ребенок падает плашмя спиной и головой, зачастую получая опасные травмы спины и головы. Известны в мире летальные исходы этой игры.

Видео: ВК