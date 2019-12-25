Житель Магадана за месяц развратил по интернету 13 девочек

Суд приговорил извращенца к 7 годам колонии строгого режима.

В Магадане извращенцу, который вел сексуальную переписку с девочками дали 7 лет строго режима.

РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" со ссылкой на Прокуратуру Магаданской области сообщает, что 25-летний житель Магадана с сентября по октябрь 2018 года через соцсети вел сексуальную переписку с несовершеннолетними девочками. Мужчина присылал им интимные фотографии, рассказывал о своем желании вступить с ними в сексуальный контакт.

Следствием и судом установлено 13 жертв педофила. Девочки в возрасте от 12 до 15 лет подтвердили факт переписки с данным мужчиной.

Сейчас обвиняемому огласили приговор - 7 лет лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима. Кроме того, мужчине запрещено заниматься любой педагогической и воспитательной деятельность, где могут быть несовершеннолетние сроком на 15 лет.

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