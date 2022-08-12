В Омске частично обрушилась жилая пятиэтажка

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Омске частично обрушилась жилая многоквартирная пятиэтажка. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы прокуратуры. Инцидент зафиксирован со стеной здания под номером 53, расположенного по улице 20 Партсъезда. В настоящее время на месте происшествия находится местный прокурор Николай Студеникин. Он направлен к дому для координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств дела Проводится спасательная операция. В мэрии города добавили, что на место происшествия выехал глава города Сергей Шелест.

Специалисты оперативно направлены на место для проведения текущего оценки состояния, территория будет огорожена. Информация о пострадавших уточняется. пресс-служба мэрии Омска

Оперативно будут подготовлены места для расселения граждан, проживающих в поврежденном здании. Следственный комитет уточняет, что на текущий момент сведений о пострадавших нет.

В Екатеринбурге произошел пожар на территории промзоны.

Фото и видео: Telegram / SHOT