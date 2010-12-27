Видео показало, что мальчика из Омска не заставляли мыть унитаз в детском саду

Российские СМИ сообщили о том, что в одном из детских садов Омска маленького мальчика заставляли драить унитазы в качестве наказания. Однако видео с камер наблюдения опровергло эти сообщения.

Проверка от департамента образования Омска не подтвердила факт жестоких наказаний для детей в детском садике № 91. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на чиновников. Представители мэрии проверили записи с видеокамер, установленных на территории образовательного учреждения. Ни одна из них не запечатлела сцен, на которых воспитатели заставляли бы детей драить унитазы. Единственное нарушение, которое обнаружили ревизоры, это момент, когда воспитательница позволила ребенку не спать во время тихого часа и куда-то вывела его из спальни.

Раньше детский садик № 91 города Омска оказался в центре интернет-скандала. В социальных сетях появились сообщения о том, что здешняя воспитательница заставила 4-летнего мальчика в качестве наказания драить унитаз. Родственники ребенка уверяли, что после этого его еще и заперли в спальной комнате. В качестве доказательства авторы нашумевшего поста предлагали просмотреть записи с видеокамер.

Сейчас историей с варварскими методами воспитания занимаются эксперты СК РФ. Если правдивость фактов не подтвердится, родственников малыша могут обвинить в клевете.

Фото: YouTube.com