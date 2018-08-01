В Омске 25-летняя мать под кайфом утопила своего 5-месячного ребенка

Появились подробности трагедии.

Женщина положила ребенка в ванночку, включила воду и уснула.

Вечером 22 апреля 25-летняя женщина приняла сильное наркотическое вещество и решила искупать свою 5-месячную малышку. Мать положила ребенка в детскую ванночку на подставку, включила воду и уснула, не выключив воду. Ребенок захлебнулся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Женщина признала свою вину. Сегодня, 1 августа, состоялся суд, который приговорил ее к 1 году и 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государству.