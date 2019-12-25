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В Омане заявили о твердой приверженности договоренностям с Россией в рамках ОПЕК+
Сегодня, 14:19
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В Омане заявили о твердой приверженности договоренностям с Россией в рамках ОПЕК+

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Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди рассказал о дальнейшем сотрудничестве султаната с Россией.

В Омане заявили о твердой приверженности договоренностям с Россией в рамках ОПЕК+. Соответствующее заявление сделал глава МИД Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди на совместной пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Давление не оказывается, однако адресуются многочисленные требования, в том числе нашей стране…Мы привержены прежним договоренностям, которые были достигнуты в том числе в формате ОПЕК +.

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, глава МИД Омана

Дипломат напомнил, что Оман и РФ являются членами данной международной организации, поэтому страны продолжают тесную координацию по энергетическим вопросам. 

Сергей Лавров связал продовольственные проблемы с санкциями.

Фото и видео: МИД России

Теги: бадр бен хамад бен хамуд аль-бусаиди, мид, оман, опек плюс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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