В Ольгино после реконструкции открыли станцию для очистки сточных вод

На Северной станции аэрации завершился первый этап реконструкции, после чего ее торжественно открыли при участии губернатора города Георгия Полтавченко.

В день 159-летия петербургского "Водоканала" прошла церемония открытия Северной станции аэрации (ССА) в поселке Ольгино после первого этапа реконструкции. На событии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Сточные воды поступают на станцию по коллектору шириной в четыре метра. Затем жидкость поднимают насосами в приемную камеру и распределяют на линии механической и химической очистки. Затем воды проходят отстаивание, биологическую очистку активным илом. Затем воду выпускают в Финский залив, после проверки проб.

Реконструкцию на станции проводили в рамках программы "Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы". Очистное сооружение работает более 30 лет. Обновляли его, чтобы фильтрация сточных вод соответствовала рекомендациям Хельсинской комиссии по защите Балтийского моря.