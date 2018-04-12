На видео попал маленький выдренок, родившийся неделю назад в петербургском океанариуме

Пол выдренка пока неизвестен.

Неделю назад у выдр Фифы и Тихона, проживающих на территории петербургского океанариума, появился малыш. Сотрудники установили в бассейне видеокамеру, чтобы наблюдать за семейством. Первое время родители прятали выдренка в норке. Сегодня они подняли его на остров. Малыша удалось снять на видео.

В семействе выдр Фифы и Тихона прибавление, и мама уже выносит малыша из норки на прогулку. Он очень хорошенький, пушистый и забавный. Он еще немного боится открытого пространства, но постепенно привыкает, проявляет любопытство и все чаще радует посетителей своим появлением. Совсем скоро мама будет учить его плавать. Пресс-служба океанариума

Напомним, что азиатские бескоготные выдры появились в Петербурге полгода назад. Для двух самцов Тихона и Вжика и самки Фифы построили бассейн с норами, фонтанами и островами. Сотрудники океанариума сообщают, что самцы добивались расположения Фифы по очереди. В результате она сделала свой выбор в пользу Тихона. Больше недели назад у пары родился малыш. Его пол пока неизвестен. Если это окажется самка, не исключено, что ее познакомят с одиноким Вжиком. Возможно, они создадут еще одну пару.

Фото и видео: Санкт-Петербургский океанариум