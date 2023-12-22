Инцидент произошел в районе села Стародубское.

В Охотском море спасли оставшегося на льдине рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 12 марта в районе села Стародубское. На оторвавшейся льдине оказались четверо человек. Троим из них удалось перепрыгнуть на безопасный участок льда. Оставшегося на льдине рыбака спасли специалисты МЧС. В настоящее время спасатели ведомства мониторят обстановку с вертолета Ми-8.

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Видео: МЧС России