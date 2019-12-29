Доступ можно будет получить благодаря технологии распознавания лиц.

В "Одноклассниках" появился новый способ восстановления доступа к профилю. Получить доступ к аккаунту можно будет при помощи фотографии. Для этого разработчики внедрили в соцсеть технологию распознавания лиц и жестов, основанную на нейросети. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу компании.

Система будет предложена пользователю после нескольких неудачно введенных паролей. Также клиенту сначала придется попробовать войти в профиль при помощи номера телефона и почты. Чтобы воспользоваться опцией с распознаванием фотографии, придется заранее загрузить снимки в аккаунт. Идентификационные изображения не будут отображаться на личной странице пользователя. Однако они позволят технологии сравнить загруженные фото с лицом перед камерой. По данным предварительного тестирования, почти 60% клиентов предпочли данный способ традиционным методам.

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