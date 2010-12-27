ОЖД: рост пассажироперевозок за январь увеличился до 11,1 млн. человек

В пресс-службе организации поделились данными о совершенных поездках за первый месяц года.

Представители ОЖД отчитались о совершенных перевозках за январь 2019 года. Согласно анализу специалистов, Октябрьская железная дорога приняла 11,1 миллионов пассажиров. Это количество превышает показатели прошлого года за аналогичный период времени.

Цифра перевезенных клиентов увеличилась на 4,6 процента. В пригородном направлении отправились 9,7 миллиона человек. Прирост данной отрасли составил 4,4 процента. По маршрутам дальнего следования перевезено более 1,4 миллионов пассажиров, что на 5,9 процента выше,чем в 2018 году.

Фото: Piter.tv