  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ОЖД: рост пассажироперевозок за январь увеличился до 11,1 млн. человек
Вчера, 7:33
873
lesjasap

ОЖД: рост пассажироперевозок за январь увеличился до 11,1 млн. человек

0 0

В пресс-службе организации поделились данными о совершенных поездках за первый месяц года.

Представители ОЖД отчитались о совершенных перевозках за январь 2019 года. Согласно анализу специалистов, Октябрьская железная дорога приняла 11,1 миллионов пассажиров. Это количество превышает показатели прошлого года за аналогичный период времени.

Цифра перевезенных клиентов увеличилась на 4,6 процента. В пригородном направлении отправились 9,7 миллиона человек. Прирост данной отрасли составил 4,4 процента. По маршрутам дальнего следования перевезено более 1,4 миллионов пассажиров, что на 5,9 процента выше,чем в 2018 году.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: итоги января, ожд, пассажиропоток, перевозки, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий