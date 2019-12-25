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В ОЖД перечислили 11,9 млрд налогов в региональные бюджеты
Сегодня, 11:10
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В ОЖД перечислили 11,9 млрд налогов в региональные бюджеты

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Налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 2,9 млрд рублей.

В пятницу, 26 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что за 10 месяцев текущего года сумма налоговых отчислений ОАО "РЖД" в бюджеты субъектов России в границах Октябрьской железной дороги составила 11,9 млрд рублей. 

Так, в бюджет Петербурга начислили 2,9 млрд рублей, в бюджет Ленобласти – 4,2 млрд рублей. В бюджет республики Карелия перечислили 1,5 млрд рублей, Тверской области – 1,2 млрд, Мурманской области – 880 млн, Новгородской области – 750 млн, Псковской области – 515 млн. 

Фото: Piter.tv

Теги: железная дорога, ожд, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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