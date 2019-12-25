В ОП РФ предупредили о штрафах за неоплату переработок

Евгений Машаров напомнили об ответственности работодателя.

Работодатели, не выплачивающие сотрудникам положенную компенсацию за сверхурочную работу, могут быть наказаны штрафом до 50 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт указал, что организации могут быть наказаны за неоплату переработок сотрудникам. В России норма предусматривает ответственность также за невыплату или неполную выплату в требуемый срок зарплаты, премий, компенсаций. За правонарушение компанию ждет предупреждение или административный штраф, наложение на административных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от одной до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей

Поскольку самым частым нарушением является неоплата сверхурочной работы, то основная санкция, которая грозит работодателю, - это штрафы по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Евгений Машаров, эксперт

Машаров отметил, что за первые два часа сверхурочной работы человеку положена как минимум полуторная оплата, за последующие часы - минимум двойная. При расчете оплаты такой трудовой деятельности работодатели должны использовать размер заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором... Материальная ответственность в виде процентов за просрочку выплаты зарплаты может последовать, даже если суммы за сверхурочную работу своевременно не начислены работнику по ошибке. Евгений Машаров, эксперт

Эксперт напомнил, что Трудовой кодекс запрещает привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, несовершеннолетних, а также сотрудников на ученическом договоре и некоторых других.

Фото: Piter.tv