Сегодня, 12:30
В ОПЕК заявили, что не обращают внимание на "белый шум" в энергетике

Хайсам аль-Гайс рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики.

ОПЕК не обращает внимания на "белый шум" в энергетической мировой отрасли, а в своих прогнозах концентрируется только на фактах. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе выступления на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов", организованной на площадке Российской энергетической недели. Иностранный эксперт заметил, что проводимые исследования серьезно воспринимаются во многих странах мира большинством людей.

Мы держимся в стороне от "белого шума" и сосредоточены на бизнесе. Все постоянно меняется, и ОПЕК развивалась на протяжении 65 лет. Я считаю, что это одно из наших преимуществ, которое позволило ОПЕК стать одним из ведущих мировых глобальных институтов.

Хайсам аль-Гайс, генсек ОПЕК

Хайсам аль-Гайс отметил, что организация не занимается политикой и концентрируется на основных фактах и данных в своих исследованиях. 

Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю.

Фото и видео: Росконгресс

Теги: нефть, российская энергетическая неделя, хайсам аль-гайс, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

