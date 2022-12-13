В ООН заявили, что проведение операций с Россельхозбанком возможно и не в рамках SWIFT

Стефан Дюжаррик рассказал о зерновой сделке.

Всемирная организация работает над обеспечением финансовых операций с Россельхозбанком, в настоящее время существует возможность проводить транзакции вне международной платежной системы SWIFT. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт отреагировал на вопрос корреспондента о том, как в ООН оценивают высказывания сотрудников из Евросоюза по поводу того, что переподключать российскую кредитную организацию к SWIFT не планируется.

Есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT. Очевидно, в рамках SWIFT это было бы легче, но мы продолжим взаимодействие со всеми нашими собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию и других, чтобы обеспечить поставки. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен постоянно работает над этим вопросом.

В ООН не располагают информацией о ситуации в Белгородской области.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций