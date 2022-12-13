В ООН заявили, что продвигают работу по вывозу украинского зерна и экспорту удобрений РФ

Стефан Дюжаррик рассказал о важности темы аммиачного трубопровода.

ООН продвигает работу как по экспорту украинского зерна, так и по обеспечению экспорта российских удобрений, однако инстанция не обладает необходимыми рычагами применения силы по вопросу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, почему ООН упоминает об экспорте удобрений лишь в контексте меморандума о понимании с Россией, когда на самом деле в тексте черноморской инициативы говорится о необходимости поставок сельскохозяйственной продукции.

Инициатива касается также аммиака, который является критически важным компонентом для удобрений. Команда продвигает работу на всех фронтах, чтобы все, что было подписано и согласовано в прошлом году, полностью выполнялось. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт пояснил, что работа имеет отношение к обсуждениям, которые ведутся с коммерческим сектором, руководством Евросоюза, Великобритании и США для того, чтобы данные поставки обеспечивались. Также для ООН важно поднимать тему, которая касается аммиачного трубопровода.

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Фото и видео: YouTube / Органзиация Объединенных Наций