В ООН оценили влияние переговоров Путина и Си Цзиньпина на разрешение конфликта на Украине

Фархан Хак рассказал о позиции генсека.

В ООН оценили влияние переговоров российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина на разрешение конфликта на Украине. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке заместитель официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак заметил, что Всемирная организация настроена на формирование условий для дипломатического решения кризиса в регионе.

Об этом, как говорят иногда историки, пока рано судить. Мы, конечно, поддерживаем все усилия, предполагающие диалог. Мы поддерживаем любой прогресс касательно диалога со стороны любых игроков. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН заявили о поддержке всех усилий по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций