В ООН оценили влияние переговоров Путина и Си Цзиньпина на разрешение конфликта на Украине

В ООН оценили влияние переговоров российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина на разрешение конфликта на Украине. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке заместитель официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак заметил, что Всемирная организация настроена на формирование условий для дипломатического решения кризиса в регионе.
Об этом, как говорят иногда историки, пока рано судить. Мы, конечно, поддерживаем все усилия, предполагающие диалог. Мы поддерживаем любой прогресс касательно диалога со стороны любых игроков.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
В ООН заявили о поддержке всех усилий по урегулированию на Украине.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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