В ООН заявили о поддержке всех усилий по урегулированию на Украине

Фархан Хак оценил совместное заявление Путина и Си ЦЗиньпина.

ООН поддерживает любые усилия по достижению "справедливого мира" на Украине, поэтому ценит международные стремления по урегулированию конфликта посредством диалога. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как следует относиться к совместному заявлению российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина по украинскому кризису.

В данном случае подтверждаем нашу поддержку любых усилий по достижению справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Эксперт пояснил, что генсек ООН предпринимает все от себя зависящее для того, чтобы приблизить достижение мира на Украине.

ООН обеспокоена любым применением боеприпасов с обедненным ураном.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций