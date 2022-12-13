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ООН обеспокоена любым применением боеприпасов с обедненным ураном.

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Фархан Хак оценил готовность Лондона отправить ВСУ опасное оружие.

ООН обеспокоена любым применением боеприпасов с обедненным ураном. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал заместитель официального предствителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ сведения о  планах Великобритании отправить Вооруженным силам Украины боеприпасы с  обедненным ураном.

Мы ясно заявили, в том числе по линии высокого представителя по вопросам разоружения, о своих обеспокоенностях относительно использования боеприпасов с обедненным ураном в любых местах.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Эксперт подчеркнул, что в ООН высказывали обеспокоенность насчет использования обедненного урана на протяжении многих лет из-за тех последствий, к которым приводит его применение.

В ООН прокомментировали заявление Владимира Путина о мирном плане Китая.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: боеприпасы, великобритания, военная помощь, всу, обедненный уран, оон, фархан хак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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