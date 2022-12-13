Фархан Хак считает, что сейчас рано давать оценки этой инициативе.

В ООН прокомментировали заявление Владимира Путина о мирном плане Китая. Заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак подчеркнул, что ООН поддерживает усилия по достижению мирного урегулирования в регионе конфликта, поэтому призывает страны, которые обладают предложениями по вопросу, продолжать эту работу. Чиновник пояснил, что всегда остаются пути дипломатического решения, однако важно дойти до этого этапа и политической воли.

Слишком рано давать оценку. Сначала нам нужно больше деталей о предложениях. Но, конечно, мы поддерживаем все усилия всех стран делать то, что они могут. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН не считает пока возможным мирный процесс на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций