Фархан Хак рассказал о том, что стороны конфликта еще не дошли до этого этапа.

ООН не считает пока возможным мирный процесс на Украине. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке рассказал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. При этом эксперт подчеркнул, что ООн всегда готова поддержать любые позитивные изменения ситуации и динамики в регионе.

Как вы видите из наших ежедневных сообщений о насилии на земле и о ходе военных операций, очевидно, что трудно представить сейчас мирный процесс. Будем это приветствовать и поддерживать. Фархан Хак, зампресс-секретаря ООН

ООН выступила за скорейшее прекращение огня на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций