Фархан Хак оценил слова Джона Кирби о "неприемлемости перемирия".

Во всемирной организации выступают за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник таким образом прокомментировал слова сотрудника Белого дома Джона Кирби о том, что на текущий момент перемирие в регионе было бы неприемлимо как для Киева, так и Вашингтона.

Я не стал бы комментировать его высказывания. Но сказал бы, что для нас важно, чтобы боевые действия как можно скорее прекратились и установился мир в соответствии с принципами Устава ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Ранее джон Кирби обозначил, что в американской администрации не исключают, что результатом официального визита в Россию китайского председателя Си Цзиньпина станет призыв к перемирию на Украине. Чиновник указал на тот момент, что власти США посчитали бы такой призыв неприемлемым, так как немедленное прекращение боевых действий закрепило бы территориальные приобретения России.

В ООН заявили, что мир нуждается в российских удобрениях.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций