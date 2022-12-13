В ООН заявили, что мир нуждается в российских удобрениях

Всемирная организация ведет работу по обеспечению сельскохозяйственного экспорта из России, однако при этом отмечает, что эта сфера не находится под западными ограничениями. Соответствующей информацией с журналистами в Нью-Йорке в рамках регулярного брифинга поделился заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт ответил на вопрос о серии требований со стороны Москвы в реализацию пакетных соглашений после середины мая 2023 года.
Мы пытались улучшить условия для стран с целью облегчения этого экспорта. Мы изучим, какой прогресс может быть достигнут, но речь здесь идет не только о России, но и о людях по всему миру. Всем нужно зерно и удобрения, чтобы поддерживать урожайность на подобающем уровне.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Фархан Хак напомнил о том, что поддерживаются контакты с российскими коллегами. Генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен работает с представителями властей по всему миру для того, чтобы определить, что еще можно сделать для улучшения ситуации с российским экспортом.
Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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