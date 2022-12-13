В ООН заявили, что мир нуждается в российских удобрениях

Фархан Хак оценил работу по российскому экспорту.

Всемирная организация ведет работу по обеспечению сельскохозяйственного экспорта из России, однако при этом отмечает, что эта сфера не находится под западными ограничениями. Соответствующей информацией с журналистами в Нью-Йорке в рамках регулярного брифинга поделился заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт ответил на вопрос о серии требований со стороны Москвы в реализацию пакетных соглашений после середины мая 2023 года.

Мы пытались улучшить условия для стран с целью облегчения этого экспорта. Мы изучим, какой прогресс может быть достигнут, но речь здесь идет не только о России, но и о людях по всему миру. Всем нужно зерно и удобрения, чтобы поддерживать урожайность на подобающем уровне. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Фархан Хак напомнил о том, что поддерживаются контакты с российскими коллегами. Генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен работает с представителями властей по всему миру для того, чтобы определить, что еще можно сделать для улучшения ситуации с российским экспортом.

Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций