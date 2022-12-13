Боррель выразил надежду, что продленная зерновая сделка будет эффективной

Глава МИД ЕС поблагодарил Турцию за предпринимаемые усилия по реализации гуманитарной инициативы.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности региона Жозеп Боррель выразил надежду на то, что продленная на 60 дней зерновая сделка будет эффективной. Соответствующее заявление дипломат сделал перед местными журналистами, выступая в брюсселе на полях саммита глав министерств по иностранным делам ЕС.

Мы можем сказать, что договоренность по вывозу зерна с Украины была продлена, мы поздравляем с этим ООН и Турцию, их дипломатические усилия. Давайте надеяться, что она будет исполняться эффективно и без задержек. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает участниками пакетного договора вывоз украинского и российского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр, расположенный в Стамбуле.

Боррель заявил о согласии ЕС продвигать совместные закупки оружия для Украины.

Фото и видео: European Commission