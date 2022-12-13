Боррель заявил о согласии ЕС продвигать совместные закупки оружия для Украины

Глава МИД ЕС рассказал о договоренностях министров по обороне Евросоюза.

Министры обороны стран-участниц Евросоюза согласились с необходимостью немедленных военных поставок Вооруженным силам Украины артиллерийских боеприпасов из оставшихся европейских запасов, которые хранятся на национальных складах в регионе. На срочные поставки Брюссель готов выделить киевскому режиму порядка одного миллиарда евро из Европейского фонда мира. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме сделал глава дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. Дипломат подчеркнул, что говорит только о первом этапе поставок. Он не стал приводить точную сумму, которая потребуется для осуществления второго этапа. Спикер добавил, что речь идет о "значимой цифре".

Помните, что Европейский фонд мира оплачивает 60%. Остальные 40% должны находиться в ведении государства-члена. Итак, если €1 млрд — это 60% или если €2 млрд — это 60% расходов, вы можете посчитать, это недалеко от €4 млрд. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Таким образом руководитель евродипломатии ответил на вопрос журналистов о том, согласно ли руководство ЕС с предложением властей Эстонии инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд долларов) в совместные закупки патронов и боеприпасов для ВСУ.

Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки".

Фото и видео: YouTube / Negocios TV