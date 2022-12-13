В ООН заявили, что порт Южный в рамках зерновой сделки не принимал суда с 2 мая

Стефан Дюжаррик рассказал о проблемах с черноморской инициативой.

Проход морских судов в порт Южный на Украине в рамках черноморской инициативы не осуществлялся с 2 мая. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что сотрудники СКЦ получили 17 новых заявок на участие кораблей по зерновой сделке. Из них удалось уже зарегистрировать семь кораблей, которые в настоящее время ожидают проведение инспекций.

С 19 мая были проведены инспекции девяти судов, направляющихся в порты Украины, пять из них уже загружаются в портах Одесса и Черноморск. Порт Южный не принял ни одного судна с 2 мая. Мы обеспокоены этими ограничениями и призываем вновь к полному возобновлению операций. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 17 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. После этого в Всемирной организации сообщили о том, что с 18 мая возобновился пропуск судов в морские порты Украины, приостановленный с 4 мая. Речь идет о гаванях в Одессе, Черноморске и Южном.

В ООН заявили, что проведение операций с Россельхозбанком возможно и не в рамках SWIFT.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций