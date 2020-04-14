Фархан Хак не смог предоставить информацию по трагедии.

В ООН заявили, что не знают конкретных обстоятельств попадания ракеты на территорию Польши. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Фархан Хак не смог ответить на вопрос о происхождении боеголовки, которая унесла жизнь двух мирных граждан.

Вчера мы опубликовали заявление по этому поводу. Мы не знаем происхождения ракеты. Основной задачей для нас является не допустить эскалации этого конфликта, что бы ни произошло. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Накануне официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик распространил в СМИ заявление. В документе говорится о том, что генсек обеспокоен случившимся в Польше. В ООН выразили надежду в том, что будет проведено тщательное международное расследование по факту трагедии.

ООН призывает не допустить эскалации после взрыва в Польше.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций