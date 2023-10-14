ООН: сектор Газа за последние шесть дней не получил "ни капли воды"

Стефан Дюжаррик рассказал о работе с Израилем и Египтом по гуманитарным поставкам.

Сектор Газа не получил "ни капли воды" за последние шесть дней, запасы питьевых ресурсов у местного населения находятся на исходе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что сейчас генсек концентрирует свое внимание над тем вопросом, чтобы еврейске государство пропустило через свою территорию гуманитарную помощь в палестинский анклав. Дополнительная работа ведется по линии Египта.

Я недавно говорил со своим коллегой из БАПОР (Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ) по телефону, и он сказал, что они не смогли получить ни капли воды за шесть дней. Запасы в буквальном смысле на исходе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН надеются на расследование гибели журналиста Reuters на границе Израиля и Ливана.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций