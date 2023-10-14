В ООН надеются на расследование гибели журналиста Reuters на границе Израиля и Ливана

Стефан Дюжаррик оценил трагедию на Ближнем Востоке.

Всемирноая организация серьезно обеспокоена возобновлением обстрелов на государственной границе Ливана и Израиля, в результате которых погиб иностранный журналист. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт выразил надежду на то, что по факту трагедии будет организовано расследование. Ситуацию Дюжаррик охарактеризовал как еще один пример угрозы, которой ежедневно подвергаются представители СМИ на Ближнем Востоке освещающие по всему миру региональный конфликт.

Действительно, мы очень обеспокоены сообщениями о возобновлении обстрелов, получаем тревожные сообщения о том, что один журналист погиб, другие получили ранения <...>. Временные силы ООН в Ливане активно взаимодействуют с властями по обе стороны. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН выразили соболезнования коллегам и близким погибшего журналиста.

У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций