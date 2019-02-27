В ООН сообщили, что США будут приветствовать передачу РФ 500 тыс. тонн зерна нуждающимся

Джеффри де Лаурентис призвал не блокировать экспорт с Украины.

Власти США будут приветствовать передачу Россией 500 тысяч тонн зерна нуждающимся странам. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета по безопасности от Всемирной организации сделал заместитель американского постоянного представителя Джеффри де Лаурентис. Дипломат отметил перед коллегами, что "такой шаг сильно запоздал". При этом Вашингтон не думает, что подобные меры могут оправдать блокировку экспорта сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Как мы понимаем, российские власти объявили о намерении передать. Мы бы приветствовали такой шаг, хотя он и сильно запоздал, но цена за это не должна заключаться в блокировке гораздо больших объемов продовольственного экспорта из Украины. Джеффри де Лаурентис, зампостпреда США в ООН

В ООН заявили, что зерновая сделка действует, несмотря на приостановку участия России.

Фото и видео: Организация Объединенных наций