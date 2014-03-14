В ООН призвали избегать эскалации в связи со словами Лукашенко о ядерном оружии

Стефан Дюжаррик оценил слова Александра Лукашенко о ТЯО.

Всемирная организация считает необходимым избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта на мировой арене, а также придерживаться международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Такое заявление эксперт сделал в ответ на просьбу одного из корреспондентов прокомментировать высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о мощности размещаемого на территории республики ядерного оружия. В ООН добавили, что последствия стратегических просчетов по ядерному оружию могут привести с катастрофическим последствиям.

Как мы говорили ранее, все ядерные и неядерные государства должны строго следовать обязательствам, принятым в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В данный момент ядерные риски и так тревожно высоки. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что во вторник 13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил прессе том, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) втрое мощнее, чем те бомбы, которые американские военные применили в японских городах Хиросиме и Нагасаки.

В ООН в связи с визитом Блинкена в КНР считают, что мир выиграет от диалога США и Китая.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций