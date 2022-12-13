В ООН не предполагают контактов по своему участию в расследовании по "Северным потокам"

Фархан Хак оценил причастность ООН к расследованию.

Всемирная организация пока не предполагает каких-либо международных контактов по своему возможному участию в расследовании диверсий, произошедших в акватории Балтийского моря на "Северных потоках". Об этом журналистам в Нью-Йорке в ходе регулярного брифинга заявил в четверг 23 марта заместитель официального представителя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов.

Нет. Я не думаю, что что-либо подобное находится в поле зрения в настоящее время. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что Москва ранее представила в Совете Безопасности ООН проект собственной резолюции о проведении под эгидой всемирной организации расследования взрывов газопроводов. Ожидается, что этот документ будет вынесен на голосование до конца марта 2023 года.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций