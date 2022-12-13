В ООН не предполагают контактов по своему участию в расследовании по "Северным потокам"

Всемирная организация пока не предполагает каких-либо международных контактов по своему возможному участию в расследовании диверсий, произошедших в акватории Балтийского моря на "Северных потоках". Об этом журналистам в Нью-Йорке в ходе регулярного брифинга заявил в четверг 23 марта заместитель официального представителя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов.
Нет. Я не думаю, что что-либо подобное находится в поле зрения в настоящее время.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Напомним, что Москва ранее представила в Совете Безопасности ООН проект собственной резолюции о проведении под эгидой всемирной организации расследования взрывов газопроводов. Ожидается, что этот документ будет вынесен на голосование до конца марта 2023 года.
В ООН оценили влияние переговоров Путина и Си Цзиньпина на разрешение конфликта на Украине.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Парни, надеюсь и вам настигнет такое же счастье, как и меня. Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кепель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- http://redirect.sk/stattya