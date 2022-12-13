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В ООН не предполагают контактов по своему участию в расследовании по "Северным потокам"

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Фархан Хак оценил причастность ООН к расследованию.

Всемирная организация пока не предполагает каких-либо международных контактов по своему возможному участию в расследовании диверсий, произошедших в акватории Балтийского моря на "Северных потоках". Об этом журналистам в Нью-Йорке в ходе регулярного брифинга заявил в четверг 23 марта заместитель официального представителя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник ответил на вопрос одного из  корреспондентов.

Нет. Я не думаю, что что-либо подобное находится в поле зрения в настоящее время.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что Москва ранее представила в Совете Безопасности ООН проект собственной резолюции о проведении под эгидой всемирной организации расследования взрывов газопроводов. Ожидается, что этот документ будет вынесен на голосование до конца марта 2023 года.

В ООН оценили влияние переговоров Путина и Си Цзиньпина на разрешение конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: оон, северный поток, северный поток-2, фархан хак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Стариченков Миша
Сегодня 15:19

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